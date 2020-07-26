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Погіршення погоди: в Києві та області очікується град, грози і шквали

Україна, Неділя 26 липня 2020 09:09
Погіршення погоди: в Києві та області очікується град, грози і шквали
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Пориви вітру місцями досягнуть 20 метрів за секунду

У неділю, 26 липня, в столиці та Київській області погіршиться погода. Очікується град, грози та шквали.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пориви вітру місцями досягнуть 20 метрів за секунду.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 25 липня у Київській області грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. У першій половині дня 25 липня у Києві гроза. 25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.

Також у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що 25 липня очікуються дощі з грозами в усіх західних та деяких центральних областях.

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