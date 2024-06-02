В Ухті сталася пожежа на НПЗ, повідомлялося про "бавовну". Є жертви

"Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму", - пише Baza.

Як уточнює Telegram-канал, двоє людей загинули внаслідок пригоди.

"Ще один постраждалий був доставлений до лікарні. У всіх постраждалих комбіновані травми. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів", - наголошується в повідомленні.

Як додають автори, спалах стався всередині резервуару РВС-10000, зараз його охолоджують і пожежники готуються проводити "пінну атаку". При цьому дах резервуара частково зруйнований. Також стверджується, що нібито "версія атаки БПЛА не розглядається".

Як зазначає Telegram-канал 112, цей НПЗ входить до корпорації російського "Лукойлу" в Комі.

Що відомо про НПЗ

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка (Ухтинський нафтопереробний завод) - велике підприємство з переробки нафти, розташоване в Північно-Західному федеральному окрузі РФ, в республіці Комі, позиціонується як найстаріший у галузі нафтопереробний завод РФ, виник, згідно з відкритих джерел, у 1933 році. Є 100% дочірньою структурою ПАТ "ЛУКОЙЛ", що входить до складу з 1999 року.

Зазначимо, що у 2020 році на підприємстві сталася пожежа на блоці введення присадок. Постраждав один працівник. До ліквідації НП тоді залучали понад 100 осіб.