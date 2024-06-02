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В Ухті сталася пожежа на НПЗ, повідомлялося про "бавовну". Є жертви

Фото: в Ухті сталася пожежа на НПЗ 2 червня (t.me/bazabazon)
Автор: Наталія Гурковська

В Ухті (Комі РФ) сталася пожежа на місцевому НПЗ, що належить "Лукойлу". Перед пожежею очевидці чули хлопки, загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza и 112

"Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму", - пише Baza.

Як уточнює Telegram-канал, двоє людей загинули внаслідок пригоди.

"Ще один постраждалий був доставлений до лікарні. У всіх постраждалих комбіновані травми. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів", - наголошується в повідомленні.

Як додають автори, спалах стався всередині резервуару РВС-10000, зараз його охолоджують і пожежники готуються проводити "пінну атаку". При цьому дах резервуара частково зруйнований. Також стверджується, що нібито "версія атаки БПЛА не розглядається".

Як зазначає Telegram-канал 112, цей НПЗ входить до корпорації російського "Лукойлу" в Комі.

Що відомо про НПЗ

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка (Ухтинський нафтопереробний завод) - велике підприємство з переробки нафти, розташоване в Північно-Західному федеральному окрузі РФ, в республіці Комі, позиціонується як найстаріший у галузі нафтопереробний завод РФ, виник, згідно з відкритих джерел, у 1933 році. Є 100% дочірньою структурою ПАТ "ЛУКОЙЛ", що входить до складу з 1999 року.

Зазначимо, що у 2020 році на підприємстві сталася пожежа на блоці введення присадок. Постраждав один працівник. До ліквідації НП тоді залучали понад 100 осіб.

Не перший випадок

Зазначимо, що пожежі на російських НПЗ вже далеко не рідкість. Зі свіжого, у середині травня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) через атаку безпілотників сталася пожежа на місцевому НПЗ.

А російський НПЗ, розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані призупинив роботу 19 травня. Напередодні його атакували.

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