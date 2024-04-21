Для ухилянтів від мобілізації готують нові обмеження, - Малюська

За словами міністра, нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Наразі уряд напрацьовує зміни до своїх постанов.

"У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків - у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа", - розповів Малюська.