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Для уклонистов от мобилизации готовят новые ограничения, - Малюська

Фото: Денис Малюска, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кабинете министров Украины работают над новыми ограничениями для тех, кто уклоняется от мобилизации и службы в армии.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Министра, новые ограничения будут предусматривать необходимость иметь военно-учетные документы для получения некоторых административных услуг. В настоящее время правительство нарабатывает изменения в свои постановления.

"У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей - в том плане, что сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, изменения в регулировании, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставления военно-учетного документа", - рассказал Малюська.

Наказание за уклонение от мобилизации в Украине

Напомним, украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект №10379, предусматривающий ужесточение наказания за уклонение от мобилизации. Правительственная версия законопроекта предусматривала штрафы до 200 тысяч гривен, но комитет Верховной рады смягчил наказание.

В настоящее время документ ожидает рассмотрения во втором чтении. А подробнее о нем можно прочитать - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в УкраинеМинистерство юстиции УкраиныДенис Малюська