Для уклонистов от мобилизации готовят новые ограничения, - Малюська

По словам Министра, новые ограничения будут предусматривать необходимость иметь военно-учетные документы для получения некоторых административных услуг. В настоящее время правительство нарабатывает изменения в свои постановления.

"У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей - в том плане, что сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, изменения в регулировании, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставления военно-учетного документа", - рассказал Малюська.