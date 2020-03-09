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В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 11:40
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы

В китайском Ухане, который был эпицентром коронавируса, по причине выписки пациентов закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.

"Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус охватил более 100 стран, вылечились более 60 тыс. человек. При этом топ-5 стран по количеству заражений составляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия и Германия.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. 28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни.

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