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В Ухані закрили 11 з 14 тимчасових госпіталів

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 11:40
В Ухані закрили 11 з 14 тимчасових госпіталів
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Залишилися пацієнти були направлені в спеціалізовані лікарні

В китайському Ухані, який був епіцентром коронавірусу через виписки пацієнтів закрили 11 з 14 тимчасових госпіталів. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Решту пацієнти були направлені в спеціалізовані лікарні, де здійснюють прийом хворих коронавірусом.

"Разом з випискою великої кількості вилікувалися пацієнтів 11 з 14 тимчасових госпіталів Уханя перейшли в режим відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що коронавірус охопив понад 100 країн, вилікувались понад 60 тис. осіб. При цьому топ-5 країн за кількістю заражень складають Китай, Південна Корея, Іран, Італія та Німеччина.

Також РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавіруса Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ("Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також по телебаченню і на ряді сайтів, включаючи Vatican News.

Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат. 28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту чеоез хвороб.

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