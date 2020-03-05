ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тыс. человек

Новости » Общество     05.03.2020 - 04:40
В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тыс. человек
Иллюстративное фото (twitter.com-xhnews)

За день умерли более 30 человек

В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек, больше всего умерли в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, передает Xinhua.

На территории материкового Китая в течение 4 марта зафиксировали 31 жертву коронавируснойинфекции нового типа. Наличие инфекции за сутки было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы.

В целом излечиться от коронавируса удалось 52 тысячам 45 пациентам. С момента выявления вируса на территории Китая заразилось 80 тысяч 409 человек. За все время от вируса умерли 3012 человек.

Напомним, в Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 2706, а число умерших достигло 107 человек. В то же время еще 276 пациентов выздоровели.

В трех регионах Греции вводят экстренные меры из-за коронавируса Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 2700
Новости Украины КитайКоронавирусвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь