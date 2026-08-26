Угрупування Прокопенка і Білецького посилять позиції на Донеччині, - Зеленський

Він розповів, що сьогодні разом із головкомом Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Євгеном Хмарою був визначений порядок подальших кроків України.

"Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент у День Незалежності присвоїв звання Героя України командиру Третього армійського корпусу, бригадному генералу Андрію Білецькому.

Візит Зеленського на фронт

Зазначимо, сьогодні глава держави разом із військовим керівництвом відвідав Олександрівський напрямок, де обговорив потреби підрозділів та посилення їхніх спроможностей.

Під час поїздки Зеленський подякував захисникам за службу та відзначив бійців державними нагородами.