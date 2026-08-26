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Угрупування Прокопенка і Білецького посилять позиції на Донеччині, - Зеленський

15:52 26.08.2026 Ср
1 хв
Глава держави визначив із головкомом і міністром оборони подальші кроки України
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські позиції в Донецькій області будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні разом із головкомом Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Євгеном Хмарою був визначений порядок подальших кроків України.

"Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент у День Незалежності присвоїв звання Героя України командиру Третього армійського корпусу, бригадному генералу Андрію Білецькому.

Візит Зеленського на фронт

Зазначимо, сьогодні глава держави разом із військовим керівництвом відвідав Олександрівський напрямок, де обговорив потреби підрозділів та посилення їхніх спроможностей.

Під час поїздки Зеленський подякував захисникам за службу та відзначив бійців державними нагородами.

Крім того, під час зустрічі з командирами обговорювались потреби підрозділів. Серед конкретних запитів військових - забезпечення безпілотниками, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьАндрей БилецкийВійна в Україні