Группировки Прокопенко и Билецкого усилят позиции на Донетчине, - Зеленский

Он рассказал, что сегодня вместе с главкомом Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой был определен порядок дальнейших шагов Украины.

"Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий", - отметил глава государства.

Напомним, президент в День Независимости присвоил звание Героя Украины командиру Третьего армейского корпуса, бригадному генералу Андрею Билецкому.

Визит Зеленского на фронт

Отметим, сегодня глава государства вместе с военным руководством посетил Александровское направление, где обсудил потребности подразделений и усиление их способностей.

В ходе поездки Зеленский поблагодарил защитников за службу и отметил бойцов государственными наградами.