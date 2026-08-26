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Группировки Прокопенко и Билецкого усилят позиции на Донетчине, - Зеленский

15:52 26.08.2026 Ср
1 мин
Глава государства определил с главкомом и министром обороны дальнейшие шаги Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинские позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновленным группировкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня вместе с главкомом Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой был определен порядок дальнейших шагов Украины.

"Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий", - отметил глава государства.

Напомним, президент в День Независимости присвоил звание Героя Украины командиру Третьего армейского корпуса, бригадному генералу Андрею Билецкому.

Визит Зеленского на фронт

Отметим, сегодня глава государства вместе с военным руководством посетил Александровское направление, где обсудил потребности подразделений и усиление их способностей.

В ходе поездки Зеленский поблагодарил защитников за службу и отметил бойцов государственными наградами.

Кроме того, на встрече с командирами обсуждались потребности подразделений. Среди конкретных военных запросов - обеспечение беспилотниками, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.

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