Группировки Прокопенко и Билецкого усилят позиции на Донетчине, - Зеленский

Украинские позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновленным группировкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Он рассказал, что сегодня вместе с главкомом Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой был определен порядок дальнейших шагов Украины.
"Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий", - отметил глава государства.
Напомним, президент в День Независимости присвоил звание Героя Украины командиру Третьего армейского корпуса, бригадному генералу Андрею Билецкому.
Отметим, сегодня глава государства вместе с военным руководством посетил Александровское направление, где обсудил потребности подразделений и усиление их способностей.
В ходе поездки Зеленский поблагодарил защитников за службу и отметил бойцов государственными наградами.
Кроме того, на встрече с командирами обсуждались потребности подразделений. Среди конкретных военных запросов - обеспечение беспилотниками, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.