Драпатий перевірить усю вертикаль 10-го корпусу після скандалу із виснаженням бійців

12:43 24.04.2026 Пт
Перевірки - це реакція на розголос з забезпеченням у смузі 14 ОМБр
aimg Костянтин Широкун
Драпатий перевірить усю вертикаль 10-го корпусу після скандалу із виснаженням бійців

В Угрупованні об’єднаних сил, яким керує генерал-майор Михайло Драпатий, оголосили про початок масштабних перевірок усієї вертикалі 10-го корпусу після скандалу з 14 ОМБр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування Об'єднаних сил.

Читайте також: Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр

"Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 ОМБр та публікації фото виснажених голодом бійців, командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що для підтримки підрозділів у складі корпусу були негайно додатково виділені ресурси.

"Командувач угрупування на звʼязку з командиром військовослужбовців і запропонував всю потрібну допомогу. Командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми", - додали у Угрупуванні Об'єднаних сил.

Деталі скандалу у 14 ОМБр

Нагадаємо, що у соцмережах розгорівся скандал навколо бійців 14-ї ОМБр, рідні яких заявляють про критичні умови на позиціях. Інформація про нестачу їжі та води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу. Результат – звільнення топ-командирів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський, аби підвищити боєздатність підрозділів, дав завдання командувачу угруповання Об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

У Генштабі запевнили, що на позицію 14-ї ОМБр вже доставлено продовольство, а за сприятливих умов буде проведена евакуація воїнів.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським