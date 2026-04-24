Драпатый проверит всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с истощением бойцов

В Группировке объединенных сил, которой руководит генерал-майор Михаил Драпатый, объявили о начале масштабных проверок всей вертикали 10-го корпуса после скандала с 14 ОМБр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки Объединенных сил.

"После публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что для поддержки подразделений в составе корпуса были немедленно дополнительно выделены ресурсы.

"Командующий группировки на связи с командиром военнослужащих и предложил всю необходимую помощь. Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах", - добавили в Группировке Объединенных сил.

Детали скандала в 14 ОМБр

Напомним, что в соцсетях разгорелся скандал вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о недостатке пищи и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат - увольнение топ-командиров.