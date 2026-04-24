Драпатый проверит всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с истощением бойцов
В Группировке объединенных сил, которой руководит генерал-майор Михаил Драпатый, объявили о начале масштабных проверок всей вертикали 10-го корпуса после скандала с 14 ОМБр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки Объединенных сил.
"После публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что для поддержки подразделений в составе корпуса были немедленно дополнительно выделены ресурсы.
"Командующий группировки на связи с командиром военнослужащих и предложил всю необходимую помощь. Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах", - добавили в Группировке Объединенных сил.
Детали скандала в 14 ОМБр
Напомним, что в соцсетях разгорелся скандал вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о недостатке пищи и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат - увольнение топ-командиров.
Главком ВСУ Александр Сырский, чтобы повысить боеспособность подразделений, дал задание командующему группировки Объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому о проведении проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае.
В Генштабе заверили, что на позицию 14-й ОМБр уже доставлено продовольствие, а при благоприятных условиях будет проведена эвакуация воинов.