Драпатый проверит всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с истощением бойцов

12:43 24.04.2026 Пт
Проверки - это реакция на огласку с обеспечением в полосе 14 ОМБр
aimg Константин Широкун
Драпатый проверит всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с истощением бойцов Фото: Михаил Драпатий (facebook.com zelenskyy.official)

В Группировке объединенных сил, которой руководит генерал-майор Михаил Драпатый, объявили о начале масштабных проверок всей вертикали 10-го корпуса после скандала с 14 ОМБр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки Объединенных сил.

Читайте также: Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр

"После публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что для поддержки подразделений в составе корпуса были немедленно дополнительно выделены ресурсы.

"Командующий группировки на связи с командиром военнослужащих и предложил всю необходимую помощь. Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах", - добавили в Группировке Объединенных сил.

Детали скандала в 14 ОМБр

Напомним, что в соцсетях разгорелся скандал вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о недостатке пищи и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат - увольнение топ-командиров.

Главком ВСУ Александр Сырский, чтобы повысить боеспособность подразделений, дал задание командующему группировки Объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому о проведении проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае.

В Генштабе заверили, что на позицию 14-й ОМБр уже доставлено продовольствие, а при благоприятных условиях будет проведена эвакуация воинов.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
