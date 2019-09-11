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Загрози для військових і цивільного населення від вибухів у Калинівці немає, - Гончарук

Новини » Політика    11.09.2019 - 15:34
Загрози для військових і цивільного населення від вибухів у Калинівці немає, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Ситуація локалізована і знаходиться під контролем

Загрози від вибухів, які сьогодні відбулися на військових складах в Калинівці, для військовослужбовців і цивільного населення немає. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ситуація локалізована і знаходиться під контролем.

"Ми про це безумовно знаємо, дізналися, як це подія тільки сталося. Всі необхідні служби були підняті по тривозі. Наскільки я знаю, загрози для військовослужбовців і цивільного населення немає. Ситуація локалізована і все під контролем", - заявив прем'єр.

Також він зазначив, що ближче до вечора буде більш повна картина щодо події в Калинівці.

"Є питання задимлення... ближче до вечора буде більш повна картина.
Давайте розберемося, що сталося цього разу. Є кілька версій, хто говорить про вибухи. Станом на зараз, інформації про шкоду ніякої немає", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 11 вересня, на складах Міністерства оборони України у Калинівці Вінницької області сталася пожежа. У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на певну ділянку раніше.

Крім того, 26 вересня 2017 року сталися вибухи під Вінницею на військових складах. Повідомлялося, що на складах зберігалося 188 тис. тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них - ракети для систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Рятувальники вилучили понад 3,3 тис. вибухонебезпечних предметів при розмінуванні у Калинівці Вінницької області.

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Новини України Олексій ГончарукКалинівкаВибух
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