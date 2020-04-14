Угрозы для Чернобыльской АЭС нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за длительных пожаров в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет. Об этом он сообщил во время очередного видеообращение к украинцам.

При этом он отметил, что все помнят уроки 26 апреля 1986 и никто не будет скрывать правду.

"Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", - добавил он.

Президент также отметил, что радиационный фон находиться в пределах нормы.

"Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в пределах нормы", - добавил Зеленский.

Напомним, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в Чернобыле сгорели 30% туристических объектов, тем самым нанеся серьезный удар для "туризма, наследия и истории".