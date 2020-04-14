Загрози для Чорнобильської АЕС немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через тривалі пожежі у Чорнобильській зоні загрози для атомної електростанції немає. Про це він повідомив під час чергового відеозвернення до українців.

При цьому він зазначив, що всі пам'ятають уроки 26 квітня 1986 і ніхто не буде приховувати правду.

"Відкритий вогонь в зоні відчуження поки не спостерігається. Вже затримані особи, які спровокували виникнення пожежі, понесуть сувору відповідальність. Я закликаю всіх громадян не піддаватися паніці. Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду", - додав він.

Президент також зазначив, що радіаційний фон знаходиться в межах норми.

"Зараз правда полягає в тому, що ситуація там контролюється. Радіаційний фон у межах норми", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні.

За словами директора Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, в Чорнобилі згоріли 30% туристичних об'єктів, тим самим завдавши серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".