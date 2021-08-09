Под угрозой жизни сотен украинцев: Денисова призвала разблокировать обмен пленными

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области", - написала она.

По ее словам, все убитые были "осужденными" до начала военной агрессии на Востоке. "Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - добавила Денисова.

Омбудсмен обратилась к представителю Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер с требованием срочно принять меры реагирования на факт убийства украинских граждан и разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.

"Подчеркиваю, что этот процесс (обмена пленными - ред.) должен быть безотлагательно возобновлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан", - резюмировала Денисова.

Она напомнила, что процесс обмена пленными не осуществляется с 2019 года. Остановка этого процесса привела к нарушению права на жизнь и безопасность украинцев, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольных территориях.

"Сейчас на перевод с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 - пожизненных", - уточнила омбудсмен.

Денисова призвала руководство Красного Креста в Украине "срочно направить представителей делегации МККК в Донецке в Кировской исправительной колонии №33, для проверки обстоятельств гибели украинских граждан и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц".