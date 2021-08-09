Под угрозой жизни сотен украинцев: Денисова призвала разблокировать обмен пленными

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила об убийстве боевиками "ДНР" трех украинцев, которые содержались в так называемой "исправительной колонии". Она призвала немедленно возобновить обмен пленными, поскольку под угрозой находятся жизни сотен граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.
"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области", - написала она.
По ее словам, все убитые были "осужденными" до начала военной агрессии на Востоке. "Один из убитых обращался ко мне с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - добавила Денисова.
Омбудсмен обратилась к представителю Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер с требованием срочно принять меры реагирования на факт убийства украинских граждан и разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.
"Подчеркиваю, что этот процесс (обмена пленными - ред.) должен быть безотлагательно возобновлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан", - резюмировала Денисова.
Она напомнила, что процесс обмена пленными не осуществляется с 2019 года. Остановка этого процесса привела к нарушению права на жизнь и безопасность украинцев, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольных территориях.
"Сейчас на перевод с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 - пожизненных", - уточнила омбудсмен.
Денисова призвала руководство Красного Креста в Украине "срочно направить представителей делегации МККК в Донецке в Кировской исправительной колонии №33, для проверки обстоятельств гибели украинских граждан и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц".
Напомним, в начале июля украинская делегация в ТКГ призвала российскую сторону ускорить процесс подготовки к обмену пленными.
Отметим, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях.
Как сообщало РБК-Украина, Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву. Однако, по словам Денисовой, прогнозы по обмену пока не оптимистические.