Украина в ТКГ призвала российскую сторону ускорить обмен пленными
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала делегацию из России ускорить процесс подготовки к обмену пленными. В частности, из-за конфликта лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Украина и новоназначенный модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить к следующему заседанию актуальные списки удерживаемых лиц для ускорения процесса обмена пленными.
Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.
Кроме того, 9 июня на заседании ТКГ украинская сторона призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев.