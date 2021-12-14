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Под угрозой сотни миллионов устройств. В ПО на основе Java выявили серьезную уязвимость

Новина українською →
США, Вторник 14 декабря 2021 12:44
Под угрозой сотни миллионов устройств. В ПО на основе Java выявили серьезную уязвимость Фото: в ПО на основе Java выявили серьезную уязвимость (freepik х)
Автор: Ольга Белей

Администрация президента Джо Байдена уже предупредила руководителей крупных промышленных предприятий о том, что им необходимо принять меры для устранения "одной из самых серьезных проблем". Сотням миллионов устройств угрожает опасность из-за недавно обнаруженной уязвимости программного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эта уязвимость - одна из самых серьезных, которые я видел за всю свою карьеру, если не самая серьезная", - заявила директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли.

Она также уточнила, что сейчас предпринимаются все возможные меры для предотвращения угрозы, но времени остается все меньше.

Как стало известно, уязвимость заключается в программном обеспечении, известном как Log4j и написанном на основе языка Java. Ряд организаций, в том числе некоторые из крупнейших мировых технологических компаний, используют его для работы своих приложений. В частности, программное обеспечение используется в сервисе iCloud от Apple, в компании Cloudflare, а также в одной из самых популярных компьютерных игр - Minecraft.

Из-за уязвимости хакеры могут получать относительно простым способом доступ к компьютерному серверу организации, а оттуда и к другим системам организации.

В данным момент руководители органов государственного управления и отрасли, ответственные за кибербезопасность, круглосуточно работают над решением проблемы. В дальнейшем планируется создание общедоступного веб-сайта с информацией о том, какие программные продукты были затронуты уязвимостью, и о методах, которые хакеры использовали для ее использования.

Напомним, 11 декабря сайт Министерства здравоохранения Бразилии подвергся кибератаке. В результате было отключено несколько систем, отвечающих за вакцинацию населения от коронавируса.

Напомним, что сотрудники Госдепартамента США также пострадали от кибератаки. Они занимались вопросами Уганды.

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