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Під загрозою сотні мільйонів пристроїв. У ПЗ на основі Java виявили серйозну вразливість

Новость на русском →
США, Вівторок 14 грудня 2021 12:44
Під загрозою сотні мільйонів пристроїв. У ПЗ на основі Java виявили серйозну вразливість Фото: в ПЗ на основі Java виявили серйозну вразливість (freepik х)
Автор: Ольга Белей

Адміністрація президента Джо Байдена вже попередила керівників великих промислових підприємств про те, що їм необхідно вжити заходів для усунення "однієї з найсерйозніших проблем". Сотням мільйонів пристроїв загрожує небезпека через нещодавно виявлену уразливість програмного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ця вразливість - одна з найсерйозніших, які я бачив за всю свою кар'єру, якщо не найсерйозніша", - заявила директор Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі.

Вона також уточнила, що зараз вживаються всі можливі заходи для запобігання загрози, але часу залишається все менше.

Як стало відомо, уразливість полягає в програмному забезпеченні, відомому як Log4j і написаному на основі мови Java. Ряд організацій, у тому числі деякі з найбільших світових технологічних компаній, використовують його для роботи своїх додатків. Зокрема, програмне забезпечення використовується в сервісі iCloud від Apple, в компанії Cloudflare, а також в одній з найпопулярніших комп'ютерних ігор - Minecraft.

Через уразливість хакери можуть отримувати відносно простим способом доступ до комп'ютерного сервера організації, а звідти і до інших систем організації.

В даний момент керівники органів державного управління та галузі, відповідальні за кібербезпеку, цілодобово працюють над вирішенням проблеми. Надалі планується створення загальнодоступного веб-сайту з інформацією про те, які програмні продукти були порушені вразливістю, і про методи, які хакери використовували для її використання.

Нагадаємо, 11 грудня сайт Міністерства охорони здоров'я Бразилії піддався кібератаці. В результаті було відключено кілька систем, що відповідають за вакцинацію населення від коронавірусу.

Нагадаємо, що співробітники Держдепартаменту США також постраждали від кібератаки. Вони займалися питаннями Уганди.

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