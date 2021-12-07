Google подала в суд против двух российских хакеров: в чем их обвиняет компания

Компания Google подала в суд на 17 хакеров, среди которых двое граждан России. Их обвиняют в создании ботнета Glupteba.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что такое ботнет

Это сеть компьютеров, которая состоит из нескольких хостов (серверов) и автономных ботов. Бот в составе ботнета скрыто устанавливается на устройство жертвы и позволяет злоумышленникам выполнять операции с использованием ресурсов "инфицированного" компьютера.

Чаще ботент применяют для пересылки спама, кибератак и получения персональных данных.

В чем обвиняют хакеров

Дмитрия Старовикова, Александра Филиппова и других 15 неназванных лиц обвиняют в создании ботнета Glupteba. Благодаря ему они собирали персональные данные пользователей Google.

Как отмечает компания, Glupteba имеет определенную "техническую сложность", поскольку использует для защиты от сбоев блокчейн-систему и успел "заразить" более миллиона устройств по всему миру.

После сотрудничества в расследовании с Министерством юстиции США, Google впервые в истории подала в суд на ботнет.