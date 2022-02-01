Угрожают подорвать в 2 ночи. Во Львове заминировали несколько улиц

Во Львове заминировали несколько улиц. Полиция проверяет сообщение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский горсовет.
На "горячую линию" города поступило сообщение о якобы минировании улиц Весняна, Тракт Глинянский, Сонячна, Шевченко и Бандеры.
Сообщается о том, что взрыв якобы должен произойти в 2:00 2 февраля.
Районные администрации города работают совместно с правоохранителями, согласно протоколу. Улицы обследуют наличие взрывоопасных веществ или предметов.
Напомним, 27 января во Львове сообщили о минировании всех школ. Учеников всех учреждений эвакуировали, правоохранители осуществили проверку и не выявили взрывоопасных устройств.