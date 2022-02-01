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Погрожують підірвати о 2 ночі. У Львові замінували кілька вулиць

Автор: Артур Родивилов

У Львові замінували кілька вулиць. Поліція перевіряє повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськрау.

На "гарячу лінію" міста надійшло повідомлення про нібито мінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Повідомляється про те, що вибух нібито має відбутися о 2:00 2 лютого.

Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, згідно з протоколом. Вулиці обстежують наявність вибухонебезпечних речовин або предметів.

Нагадаємо, 27 січня у Львові повідомили про мінування всіх шкіл. Учнів усіх закладів евакуювали, правоохоронці здійснили перевірку та не виявили вибухонебезпечних пристроїв.

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Львів