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Все школы Львова срочно эвакуируют. Поступило сообщение о минировании

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Львов, Четверг 27 января 2022 12:16
Все школы Львова срочно эвакуируют. Поступило сообщение о минировании Фото: школы Львова эвакуируют из-за сообщения о минировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января во Львове сообщили о минировании всех школ. Учеников всех учреждений эвакуируют, правоохранители осуществляют проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сегодня поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителей", - говорится в сообщении.

Как сообщила Леся Васюта, руководитель городского управления образования, в СБУ поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим сотрудники школ сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой.

Сейчас в помещениях учебных заведений и прилегающие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.

Напомним, вчера, 26 января, в полицию Чернигова поступило сообщение о минировании всех школ города.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, 70% сообщений о минировании за последний месяц поступали из России и Беларуси.

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