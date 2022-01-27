Все школы Львова срочно эвакуируют. Поступило сообщение о минировании
Сегодня, 27 января во Львове сообщили о минировании всех школ. Учеников всех учреждений эвакуируют, правоохранители осуществляют проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Сегодня поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителей", - говорится в сообщении.
Как сообщила Леся Васюта, руководитель городского управления образования, в СБУ поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим сотрудники школ сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой.
Сейчас в помещениях учебных заведений и прилегающие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.
Напомним, вчера, 26 января, в полицию Чернигова поступило сообщение о минировании всех школ города.
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, 70% сообщений о минировании за последний месяц поступали из России и Беларуси.