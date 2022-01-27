Все школы Львова срочно эвакуируют. Поступило сообщение о минировании

Сегодня, 27 января во Львове сообщили о минировании всех школ. Учеников всех учреждений эвакуируют, правоохранители осуществляют проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сегодня поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителей", - говорится в сообщении.

Как сообщила Леся Васюта, руководитель городского управления образования, в СБУ поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим сотрудники школ сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой.

Сейчас в помещениях учебных заведений и прилегающие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.