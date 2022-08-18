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Угрожают ли Европе переброска Россией "Кинжалов" под Калининград: ответ эксперта

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Киев, Четверг 18 августа 2022 15:35
Угрожают ли Европе переброска Россией "Кинжалов" под Калининград: ответ эксперта Фото: Россия запугивает Европу, перебрасывая "Кинжалы" в Калининградскую область (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Перебазирование Россией трех самолетов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром в Калининградскую область не несет как таковой угрозы для Европы. Это лишь очередное запугивание со стороны Кремля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Запугивание, а не угроза

"Европа любую такую переброску дополнительных российских сил и средств воспринимает для себя как опасность. Фактически три самолета - это три ракеты и они (россияне-ред.), зная европейское ПВО, не сделают такой "погоды". Это просто демонстративный жест того, что РФ может усилиться и на этом направлении. Вот и все. Стратегически это ничего не решает. Это так, "знамя показать", да и все", - объясняет Жирохов.

Эксперт напомнил, что эти "Кинжалы" используются против Украины, и не так давно этими ракетами был нанесен удар по командному пункту Воздушных сил в Винницкой области, а до этого они использовали их в Львовской, Луганской областях.

"То есть, фактически - это "Искандеры", которые запускаются с воздуха, а "Искандеры" нам летят сотнями, поэтому можно понять, какой вред эти опрокинутые ракеты могут нанести. Если это не массированный удар, а три ракеты - это ни о чем", - отмечает Жирохов.

Военный эксперт считает, что это лишь очевидное запугивание, к которому прибегают россияне.

"Это запугивание, что очевидно. Сейчас еще и экономически РФ давит очень сильно Европу, это есть сильный рычаг для россиян и если его не станет, то им будет нечем давить. Останется лишь Калининград, накачка его вооружением, "Искандерами", "Кинжалами" и т. д", - поясняет Жирохов.

Проблема России

При этом он обращает внимание, что у России в Калининграде проблемы с логистикой и поддерживать там группы довольно долго они не смогут в случае прямого боевого столкновения с НАТО.

"То есть, если россияне не пробьют "коридор", то на этой территории продержатся очень мало", - говорит эксперт.

Также он оценил, насколько сильным может быть военный арсенал российской стороны в Калининградской области.

"Во-первых, там все, скажем, под контролем Запада. Время от времени русские совершали переброску. В частности, когда у них были проблемы, то они перевозили туда наземные "Искандеры", пусковые установки в рамках очередных учений в 2020-м и 2021-м годах, а еще в 2017-м, когда с Европой были "на ножах" и тогда и сейчас они делали переброску морским или путем, или самолетами", - рассказал изданию эксперт.

Где находится Калининградская область

Стоит отметить, что Калининградская область - это регион площадью около 15 тысяч квадратных километров с населением около одного миллиона человек.

Она расположена на Балтийском море и граничит с Польшей на юге и Литвой на востоке и севере, сама же Россия на расстоянии.

Калининградскую область (оккупирована 75 лет назад), как и украинский Крым, Россия оккупировала и превратила в такие себе нашпигованные войсками и вооружением форпосты, с которых угрожает Европе и всему миру военным вторжением.

Угрожают ли Европе переброска Россией &quot;Кинжалов&quot; под Калининград: ответ эксперта

Напомним, сегодня росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ заявили о перебазированиии трех сверхзвуковых самолетов Миг-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области и добавили, что там будет организовано круглосуточное боевое дежурство, в рамках стратегического сдерживания.

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