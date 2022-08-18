Чи загрожують Європі перекинуті Росією "Кинжали" під Калінінград: відповідь експерта

Перебазування Росією трьох літаків з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" на аеродром в Калінінградську область не несе як такої загрози для Європи. Це лише чергове залякування з боку Кремля.

Залякування, а не загроза

"Європа будь-яке таке перекидання додаткових російських сил та засобів сприймає для себе як небезпеку. Фактично три літаки - це три ракети і вони (росіяни - ред.), знаючи європейське ППО, не зроблять такої "погоди". Це такий собі просто демонстративний жест того, що РФ може посилитись і на цьому напрямку. Ось і все. Стратегічно це нічого не вирішує. Це так, "прапор показати", та й все", - пояснює Жирохов.

Експерт нагадав, що ці "Кинжали" використовуються проти України й не так давно цими ракетами було завдано удар по командному пункту Повітряних сил у Вінницькій області, а до цього вони використовували їх у Львівській, Луганській областях.

"Тобто, фактично - це "Іскандери", які запускаються з повітря, а "Іскандери" нам летять сотнями, тому можна зрозуміти, яку шкоді ці перекинуті ракети можуть нанести. Якщо це не масований удар, а три ракети - це ні про що", - зазначає Жирохов.

Військовий експерт вважає, що це лише очевидне залякування, до якого вдаються росіяни.

"Це залякування, що очевидно. Зараз ще й економічно РФ давить дуже сильно Європу, це є сильний важіль для росіян і якщо його не стане, то їм буде нічим давити. Залишиться лиш Калінінград, накачування його озброєнням, "Іскандерами", "Кинжалами" і т. д", - пояснює Жирохов.

Проблема Росії

При цьому він звертає увагу, що у Росії в Калінінграді проблеми з логістикою і підтримувати там угруповування досить довго вони не зможуть у разі прямого бойового зіткнення з НАТО.

"Тобто, якщо росіяни не проб'ють "коридор", то на цій території протримаються дуже мало", - каже експерт.

Також він оцінив, наскільки сильним може бути військовий арсенал російської сторони в Калінінградській області.

"По-перше, там все, скажімо, під контролем Заходу. Час від часу росіяни здійснювали перекидання. Зокрема, коли в них були проблеми, то вони перевозили туди наземні "Іскандери", пускові установки в рамках чергових навчань у 2020-му та 2021-му роках, а ще у 2017-му, коли з Європою були "на ножах" і тоді й зараз вони робили перекидування морським чи шляхом, чи літаками", - розповів виданню експерт.

Де знаходиться Калінінградська область

Варто зазначити, що Калінінградська область - це такий собі регіон площею приблизно 15 тисяч квадратних кілометрів з населенням у близько один мільйон осіб.

Вона розташована на Балтійському морі і межує з Польщею на півдні та Литвою на сході та півночі, сама ж Росія на відстані.

Калінінградську область (окупована 75 років тому), як і український Крим, Росія окупувала і перетворила на такі собі нашпиговані військами й озброєнням форпости, з яких загрожує Європі й усьому світу воєнним вторгненням.