Угрожавшему взорвать Кабмин проведут психиатрическую экспертизу, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на сегодняшнее происшествие в здании правительства. Мужчине с гранатой, который угрожал взорвать Кабмин, проведут психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу министра внутренних дел.

По его словам, в ходе следствия станет ясно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза", - сообщил Монастырский.

Министр отметил, что граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.