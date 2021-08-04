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Угрожавшему взорвать Кабмин проведут психиатрическую экспертизу, - Монастырский

Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на сегодняшнее происшествие в здании правительства. Мужчине с гранатой, который угрожал взорвать Кабмин, проведут психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра внутренних дел.

По его словам, в ходе следствия станет ясно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза", - сообщил Монастырский.

Министр отметил, что граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.

Напомним, полиция откроет дело по четырем статьям, мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

В материале РБК-Украина "Мужчина с гранатой угрожал взорвать Кабмин" все подробности того, что произошло в здании правительства.

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