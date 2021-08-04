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Чоловіку, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу, - Монастирський

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відреагував на сьогоднішню подію в будівлі уряду. Чоловіку з гранатою, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра внутрішніх справ.

За його словами, у ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду.

"Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу", - повідомив Монастирський.

Міністр зазначив, що граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.

Нагадаємо, поліція відкриє справу за чотирма статтями, чоловіку загрожує 15 років в'язниці.

У матеріалі РБК-Україна "Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін" всі деталі того, що сталось в будівлі уряду.

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