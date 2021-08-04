Чоловіку, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відреагував на сьогоднішню подію в будівлі уряду. Чоловіку з гранатою, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку міністра внутрішніх справ.

За його словами, у ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду.

"Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу", - повідомив Монастирський.

Міністр зазначив, що граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.