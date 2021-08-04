Угрожавшего взорвать Кабмин задержали

Сегодня мужчина с гранатой угрожал взорвать здание Кабинета министров Украины. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Ранее полиция ввела спецоперацию по задержанию нападавшего. Правоохранители вели с ним переговоры.
Гончаренко на своем Telegram-канале сообщил, что мужчину задержали.
Напомним, правоохранители перекрыли движение на улицах возле Кабинета министров Украины из-за ситуации в здании.
РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".