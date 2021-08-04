UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угрожавшего взорвать Кабмин задержали

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня мужчина с гранатой угрожал взорвать здание Кабинета министров Украины. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Ранее полиция ввела спецоперацию по задержанию нападавшего. Правоохранители вели с ним переговоры.

Гончаренко на своем Telegram-канале сообщил, что мужчину задержали.

Напомним, правоохранители перекрыли движение на улицах возле Кабинета министров Украины из-за ситуации в здании.

РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украиныугрозы