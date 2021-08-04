Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, затримали

Сьогодні чоловік з гранатою погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів України. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
Раніше поліція ввела спецоперацію для затримання нападника. Правоохоронці вели з ним переговори.
Гончаренко на своєму Telegram-каналі повідомив, що чоловіка затримали.
Нагадаємо, правоохоронці перекрили рух на вулицях поблизу Кабінету міністрів України через ситуацію в будівлі.
РБК-Україна зранку писало, що невідомий чоловік увійшов у будівлю уряду і погрожував підірвати гранату в приміщенні. Він заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".