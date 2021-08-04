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Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, затримали

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні чоловік з гранатою погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів України. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Раніше поліція ввела спецоперацію для затримання нападника. Правоохоронці вели з ним переговори.

Гончаренко на своєму Telegram-каналі повідомив, що чоловіка затримали.

Нагадаємо, правоохоронці перекрили рух на вулицях поблизу Кабінету міністрів України через ситуацію в будівлі.

РБК-Україна зранку писало, що невідомий чоловік увійшов у будівлю уряду і погрожував підірвати гранату в приміщенні. Він заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

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Кабінет Міністрів Україниугрозы