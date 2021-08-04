В Киеве перекрыли движение по прилегающим к Кабмину улицам
Фото: в Киеве перекрыли движение возле Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правоохранители перекрыли движение на улицах вблизи Кабинета Министров Украины. Там проводится спецоперация, поскольку мужчина с гранатой угрожает взорвать здание правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Перекрыты улица Грушевского и Садовая.
"Патрульные перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением специальной полицейской операции", - говорится в сообщении.
Напомним, на месте правоохранители проволят перговоры с мужчиной. В Киеве введена специальная полицейская операция.
Около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.