Угрожал и толкался: в МВД сообщили подробности инцидента с замом Уруского

В Министерстве внутренних дел сообщили подробности инцидента, который произошел между патрульными и уже экс-заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым. В отношении последнего составлены административные материалы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел днями ночью на улице Жилянской в Киеве.

"Экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

На предложение пройти тест на состояние алкогольного опьянения, водитель отказался. При этом он сообщил инспекторам полиции, что является заместителем министра.

"При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должности, толкать патрульных и дергать за форменную одежду", - рассказали в МВД.

В результате патрульные применили к Немилостивому наручники согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции". В отношении водителя составили админматериалы: по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержание. Сейчас админматериалы направлены в суд.

Напомним, сегодня Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого из-за скандала с полицией.