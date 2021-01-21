Погрожував і штовхався: у МВС повідомили подробиці інциденту з заступником Уруського

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили подробиці інциденту, який стався між патрульними і вже екс-заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немилостивими. Щодо останнього складені адміністративні матеріали.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Інцидент стався днями вночі на вулиці Жилянській у Києві.

"Екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом знаходиться водій з ознаками алкогольного сп'яніння", - повідомили в поліції.

На пропозицію пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, водій відмовився. При цьому він повідомив інспекторів поліції, що є заступником міністра.

"При розгляді адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульним, закинув в салон службового автомобіля ключі від свого авто і повідомив, що він йде з місця. Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Зате почав погрожувати посади, штовхати патрульних і шарпати за формений одяг", - розповіли в МВС.

В результаті патрульні застосували до Немилостивому наручники згідно ст. 45 ЗУ "ПРО Національної поліції". Щодо водія склали адмінматеріали: по 1 ч. ст. 130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "виїзд на дорогу з одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання. Зараз адмінматеріали направлені в суд.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів звільнив Віталія Немилостивого з-за скандалу з поліцією.