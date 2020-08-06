ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Угрожал ножом: полиция задержала пассажира поезда Ровно-Киев-Николаев

Черкасская область, Четверг 06 августа 2020 17:57
Угрожал ножом: полиция задержала пассажира поезда Ровно-Киев-Николаев
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Нетрезвый пассажир разбил окно в вагоне

Правоохранители высадили нетрезвого пассажира поезда №122 Ровно-Киев-Николаев и задержали его. Пассажир разбил стекло в вагоне и угрожал правоохранителям ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время обхода проводник заметил разбитое стекло в тамбуре и обратился в полицию охраны. Правоохранители быстро разыскали нетрезвого хулигана, но он начал агрессивно себя вести.

Хулиганом оказался 38-летний мужчина. Его высадили на станции "им. Т. Шевченко" и передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции в Черкасской области.

Фото: задержание дебошира (guard.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Полтавской области с поезда №17 Харьков-Ужгород высадили троих пассажиров, которые распивали алкоголь и угрожали начальнику поезда; на правонарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, в минувшие выходные в вагоне поезда Киев-Мариуполь мужчина напал на одну из пассажирок и пытался ее изнасиловать; злоумышленника арестовали, а сотрудников УЗ, которые не смогли предотвратить инцидент, уволили.

Отметим, УЗ обсуждает с полицией обеспечение охраны в ночных поездах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкрзализныцяпоездЧеркасская область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь