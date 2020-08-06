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Погрожував ножем: поліція затримала пасажира поїзда Рівне-Київ-Миколаїв

Черкаська область, Четвер 06 серпня 2020 17:57
Погрожував ножем: поліція затримала пасажира поїзда Рівне-Київ-Миколаїв
Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

Нетверезий пасажир розбив вікно у вагоні

Правоохоронці висадили нетверезого пасажира поїзда №122 Рівне-Київ-Миколаїв та затримали його. Пасажир розбив скло у вагоні та погрожував правоохоронцям ножем.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час обходу провідник помітив розбите скло у тамбурі та звернувся до поліції охорони. Правоохоронці швидко розшукали нетверезого хулігана, але він почав агресивно поводитися.

Хуліганом виявився 38-річний чоловік. Його висадили на станції "ім. Т. Шевченка" та передали слідчо-оперативній групі Смілянського відділу поліції в Черкаській області.

Фото: затримання дебошира (guard.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Полтавській області з поїзда №17 Харків-Ужгород висадили трьох пасажирів, які розпивали алкоголь та погрожували начальнику поїзда; на правопорушників склали адміністративні протоколи.

Крім того, на минулих вихідних у вагоні потягу Київ-Маріуполь чоловік напав на одну з пасажирок та намагався її згвалтувати; зловмисника арештували, а співробітників УЗ, які не змогли запобігти інциденту, звільнили.

Зазначимо, УЗ обговорює з поліцією забезпечення охорони у нічних поїздах.

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