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Угрожает ли Украине эпидемия обезьяньей оспы: ответ главного санитарного врача

Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно в Украине был зафиксирован первый случай оспы обезьян. Однако эпидемия заболевания не угрожает стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Чтобы избежать повторения ситуации, возникшей в 2019 году в Новых Санжарах, в Минздраве решили не раскрывать регион, в котором зафиксировали первый случай заболевания. Однако отметили, что оспа обезьян у пациента протекает в легкой форме.

По словам Кузина, Украине не грозит эпидемия обезьяньей оспы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 15 сентября в Украине обнаружили первый случай оспы обезьян. В связи с чем издание ответило на главные вопросы касаемо заболевания.

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