Угрожает ли Украине эпидемия обезьяньей оспы: ответ главного санитарного врача

Недавно в Украине был зафиксирован первый случай оспы обезьян. Однако эпидемия заболевания не угрожает стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Чтобы избежать повторения ситуации, возникшей в 2019 году в Новых Санжарах, в Минздраве решили не раскрывать регион, в котором зафиксировали первый случай заболевания. Однако отметили, что оспа обезьян у пациента протекает в легкой форме.
По словам Кузина, Украине не грозит эпидемия обезьяньей оспы.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что 15 сентября в Украине обнаружили первый случай оспы обезьян. В связи с чем издание ответило на главные вопросы касаемо заболевания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.