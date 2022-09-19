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Чи загрожує Україні епідемія мавпячої віспи: відповідь головного санітарного лікаря

Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. Однак епідемія захворювання не загрожує країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Аби уникнути повторення ситуації, яка виникла у 2019 році у Нових Санжарах, в МОЗ вирішили не розкривати регіон, в якому зафіксували перший випадок захворювання. Однак, зазначили, що віспа мавп у пацієнта перебігає в легкій формі.

За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 вересня в Україні виявили перший випадок віспи мавп. У зв'язку з чим видання відповіло на головні питання щодо захворювання.

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УкраїнаЕпідемія