Угроза вторжения в Украину является новой проблемой для Европы, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сейчас сталкивается с новыми проблемами из-за Украины. Для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.
Угроза эскалации ситуации вокруг Украины является новой проблемой, заявил Шольц в новогоднем обращении.
По его словам, нерушимость границ - это огромное достояние, ценность которого не подлежит обсуждению. Целью сотрудничества стран является создание "суверенной, сильной Европы", которая "живет в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии".
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, зачем РФ стягивает войска к Украине.