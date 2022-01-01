Загроза вторгнення в Україну є новою проблемою для Європи, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа зараз стикається з новими проблемами через Україну. Для безпеки в Європі необхідна трансатлантична співпраця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.
Загроза ескалації ситуації навколо України є новою проблемою, заявив Шольц у новорічному зверненні.
За його словами, непорушність кордонів - це величезне надбання, цінність якого не підлягає обговоренню. Метою співпраці країн є створення "суверенної, сильної Європи", яка "живе у відповідності зі своїми спільними цінностями миру, верховенства закону і демократії".
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, навіщо РФ стягує війська до України.