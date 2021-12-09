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Угроза вторжения в Украину. Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию

Автор: Анастасия Рокитна

Украина сотрудничает со своими союзниками, в частности с США и Британией, по способам сдерживания Кремля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

По его словам, в случае нападения Москвы украинская армия будет готова защитить свои территории. Кулеба считает, что страна с партнерами должны сделать эту цену невыносимой для президента РФ Владимира Путина.

Главный дипломат страны также описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения:

  • политические сообщения,
  • санкции,
  • более тесное сотрудничество с партнерами.

Кулеба отметил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - заявил министр иностранных дел.

Напомним, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба