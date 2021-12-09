Загроза вторгнення в Україну. Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію

Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування Кремля. Глава МЗС України Дмитро Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.
За його словами, у разі нападу Москви українська армія буде готова захистити свої території. Кулеба вважає, що країна з партнерами повинні зробити цю ціну нестерпною для президента РФ Володимира Путіна.
Головний дипломат країни також описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу:
Кулеба зазначив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами у разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.
"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - заявив міністр закордонних справ.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".
Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.