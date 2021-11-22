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Загроза вторгнення в Україну. Франція різко звернулася до Росії

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Париж, Понеділок 22 листопада 2021 08:49
Загроза вторгнення в Україну. Франція різко звернулася до Росії Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Росію про важкі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

США попередили Європу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну - враховуючи нарощування військ і озброєнь уздовж кордону. Разом з тим, на думку Ле Дріана, важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Володимира Путіна все більше проявляються останні місяці.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків", - сказав Ле Дріан.

Крім того, за словами глави МЗС Франції, Росія повинна використовувати свій вплив для вирішення міграційної кризи в Білорусі.

Нагадаємо, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого. Названо можливі сценарії російського наступу.

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