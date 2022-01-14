Угроза вторжения России в Украину: Reuters назвало возможные сценарии

Агентство отмечает, что возле украинской границы сосредоточено от 60 тысяч до 100 тысяч российских военных. При этом их численность может быть быстро увеличена до 175 тысяч. Официальные лица США заявили, что Россия может атаковать Украину уже в январе, когда почва станет твердой из-за морозов, и боевая техника сможет свободно передвигаться.

"Текущая дислокация (российских военных - ред.) универсальны. Она оставляет России несколько вариантов (нападения - ред.) и поэтому заставляет гадать обороняющуюся", - сказал Кейр Джайлс, научный сотрудник Chatham House.

Издание опубликовало несколько возможных сценариев нападения России на Украину.

Эскалация на Донбассе

Источник агентства, знакомый с мнением Министерства обороны России, сказал, что это наиболее вероятный сценарий возможного нападения на Украину. По его словам, пророссийские боевики на Донбассе могут спровоцировать украинских военных, а затем попросить Москву ввести войска на помощь.

По мнению директора отдела исследований международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне Нила Мелвин, в этом случае Россия может попытаться захватить украинские прибрежные районы на Азовском море. Таким образом российские военные создадут сухопутный мост из Ростова-на-Дону через Донбасс в Крым.

Удар из Крыма

Еще одним вариантом вторжения России в Украину эксперты называют удар из оккупированного Крыма. По мнению директора польской консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, этой атакой российские военные могут захватить территорию до Днепра, который послужит естественным препятствием против любого украинского контрнаступления.

Кроме того, нападение из Крыма и захват левого берега Днепра позволит получить контроль над каналом, который снабжал полуостров пресной водой до оккупации.

Атака с нескольких направлений

Нападение России на Украину с нескольких направлений может предусматривать продвижение в северо-восточную часть страны без захвата городов, где военные могут увязнуть в уличных боях.

По словам Джайлза, российские войска также могут войти в Украину с территории Беларуси. В этом случае российские войска могут быстро продвинуться к Киеву.

Мелвин в свою очередь считает, что захват юга Украины может отрезать Киев от побережья и присутствия НАТО в Черном море. Этот сценарий сыграет на руку российски националистам, считающих этот регион историческими землями "новороссии".

По словам эксперта, этот вариант наиболее дорогостоящий как в экономическом плане, так с точки зрения человеческих потерь. Мелвин считает этот сценарий наименее вероятным.

Ракетные удары и кибератаки

Некоторые из приведенных выше сценариев могут включать ракетные удары и кибератаки, нацеленные на критически важную инфраструктуру.

"Различные сценарии того, как именно Россия может попытаться убедить Запад выполнить свои требования (гарантий безопасности - ред.) путем наказания Киева, даже необязательно включают наземное вторжение", - считает Джайлз.