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Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину, - CNN

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Вашингтон, Пятница 14 января 2022 19:25
Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину, - CNN Фото: перед вторжением в Украину Россия начнет провокации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия готовится к вторжению в Украину, если переговоры о так называемых "гарантиях безопасности" провалятся. За несколько недель до нападения российские военные устроят провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель администрации Белого дома напомнил телеканалу о масштабной кибератаке на украинские правительственные сайты, которая произошла в ночь на 14 января. По его словам, это усилило напряженность вокруг Украины.

Чиновник добавил, что Россия может готовиться к вторжению в Украину. Это может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - добавил представитель Белого дома.

Он уточнил, что аналогичная ситуация произошла в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

По словам чиновника, США наблюдают, как власти России готовят российскую аудиторию к вторжению в Украину. Для этого в СМИ и на телеканалах продвигаются нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственной риторики украинских лидеров.

"В декабре русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все три темы, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре", - отметил представитель администрации.

Напомним, у администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.

Отметим, ранее украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций.

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