Угроза вторжения России. В терробороне Киева рассказали, выросло ли число добровольцев

Как рассказал командира взвода 130-го батальона терробороны Киева Денис Семирог-Орлик, информация о вторжении России помогает ему в наборе новобранцев в свой батальон.

"Всегда, когда идет нагнетание в СМИ и растет информация о внешней угрозе, одновременно увеличивается поток обращений от желающих попасть к нам (в терроборону, - ред.). Я веду FB-страничку террбата, только за сегодня было 25 обращений и три раза разговаривал с добровольцами по телефону. Как только что-то начинается, так народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать", - отметил боец.

По его словам, в его батальоне уже 125 резервистов, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины. А с 1 января, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу, он прогнозирует новый всплеск желающих записаться в "партизанскую армию".

Отметим, на данный момент в Украине созданы 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре, до середины следующего года их необходимо будет переформатировать и доукомплектовать. Планируется, что всего в территориальной обороне будут около 80 тысяч "резервных" бойцов плюс еще 10 тысяч офицеров-контрактников.