UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угроза вторжения России. В терробороне Киева рассказали, выросло ли число добровольцев

Автор: Олег Черныш

На фоне информации о возможном вторжении России в Украину выросло число добровольцев в территориальной обороне Киева. Очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидается с 1 января.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией".

Как рассказал командира взвода 130-го батальона терробороны Киева Денис Семирог-Орлик, информация о вторжении России помогает ему в наборе новобранцев в свой батальон.

"Всегда, когда идет нагнетание в СМИ и растет информация о внешней угрозе, одновременно увеличивается поток обращений от желающих попасть к нам (в терроборону, - ред.). Я веду FB-страничку террбата, только за сегодня было 25 обращений и три раза разговаривал с добровольцами по телефону. Как только что-то начинается, так народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать", - отметил боец.

По его словам, в его батальоне уже 125 резервистов, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины. А с 1 января, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу, он прогнозирует новый всплеск желающих записаться в "партизанскую армию".

Отметим, на данный момент в Украине созданы 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре, до середины следующего года их необходимо будет переформатировать и доукомплектовать. Планируется, что всего в территориальной обороне будут около 80 тысяч "резервных" бойцов плюс еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал РБК-Украина, что Российская Федерация может решиться на вторжение зимой, потому что у нее есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в начале 2015 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская Федерация