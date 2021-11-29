Загроза вторгнення Росії. У теробороні Києва розповіли, чи зросла кількість добровольців

Як розповів командира взводу 130-го батальйону терроборони Києва Денис Семирог-Орлик, інформація про вторгнення Росії допомагає йому в наборі новобранців у свій батальйон.

"Завжди, коли йде нагнітання в ЗМІ і зростає інформація про зовнішню загрозу, одночасно збільшується потік звернень від бажаючих потрапити до нас (до тероборони, - ред.). Я веду FB-сторінку тербата, тільки за сьогодні було 25 звернень і три рази розмовляв з добровольцями по телефону. Як тільки щось починається, так народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати", - зазначив боєць.

За його словами, в його батальйоні вже 125 резервістів, які підписали контракт зі Збройними силами України. А з 1 січня, коли закон про національний спротив набуде чинності, він прогнозує новий сплеск охочих записатися в "партизанську армію".

Зазначимо, на даний момент в Україні створено 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі, до середини наступного року їх необхідно буде переформатувати і доукомплектувати. Планується, що всього в територіальній обороні будуть близько 80 тисяч "резервних" бійців плюс ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.