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"Есть успешный опыт". Генерал рассказал, может ли РФ зимой решиться на вторжение

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 12:34
"Есть успешный опыт". Генерал рассказал, может ли РФ зимой решиться на вторжение Фото: Россия может решить на вторжения зимой, поскольку имеет успешный опыт (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Олег Черныш

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Российская Федерация может решиться на вторжение зимой. В частности, потому что у нее есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в начале 2015 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией".

По мнению Романенко, президент России Владимир Путин еще не принял окончательное решение о новом ударе по Украине, но может сформировать свое мнение по итогам онлайн-встречи с американским президентом Джо Байденом.

Он также отметил, что у России уже есть опыт удачной зимней наступательной операции против украинской армии. Речь о захвате важного транспортного узла Дебальцево в Донецкой области в конце января - начале февраля 2015 года. Тогда подразделения российской армии и сепаратистов "Л/ДНР" смогли захватить город и вытеснить украинские войска.

"К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, которое было зимой. И вообще они (россияне, - ред.) - северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (вести войну в зимних условиях, - ред.)", - отметил Романенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, военный эксперт уверен, что быстрое наступление России сможет обеспечить только значительная поддержка "с воздуха".

Напомним, ранее западные разведки и СМИ сообщили о том, что Россия наращивает военное присутствие возле границ Украины в "настораживающих масштабах".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что заявлениями об угрозе вторжения России сеют панику в украинском обществе.

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