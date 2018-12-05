Загроза вторгнення Росії на сьогодні найвища з 2014, - Муженко

Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

За словами Муженка, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною

На сьогоднішній день загроза вторгнення Російської Федерації в Україну є найвищою з 2014 року. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

За його словами, супутникові знімки доводять, що Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною. Зокрема, з середини вересня більш ніж у два рази збільшилася кількість танків на відстані 18 км від кордону.

Також Муженко зазначив, що рівень загрози вторгнення РФ на сьогодні є найвищим з 2014 року, коли Москва анексувала Крим і вторглася на Донбас.

"Перед нами - агресор, у якого немає юридичних, моральних чи будь-яких інших обмежень. Дуже важко передбачити, коли йому захочеться почати активні бойові дії проти України", - заявив він.

Він також назвав захоплення українських кораблів у Керченській протоці актом агресії з боку російських військових.

Нагадаємо, раніше Муженко заявляв, що Росія перекинула 300 танків на базу біля українського кордону.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ хоче використовувати анексію Криму для розширення впливу на Азовське море.