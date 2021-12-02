UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, - правозащитники

Автор: Анастасия Рокитна

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Восточной правозащитной группы.

Выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.

"Местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, т.к. многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи, т.к. опасаются возобновления войны", - сообщили правозащитники.

Также причины выезда обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Вчера Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛОДонбассРоссийская ФедерацияУкраина