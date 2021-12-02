Загроза вторгнення Росії. З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі, - правозахисники

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. Вони виїжджають в основному на територію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Східної правозахисної групи.
Виїжджають в основному жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.
"Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, тому що багато трудових мігрантів працюють в РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, тому що побоюються відновлення війни", - повідомили правозахисники.
Також причини виїзду обумовлені продовженням не виплати заробітної плати на території ОРДЛО.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але ще не прийняв рішення.
Вчора Зеленський заявив, що Україна не зможе зупинити війну без прямих переговорів з Росією.