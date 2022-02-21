Угроза вторжения РФ в Украину. У разведок Израиля и США разнятся оценки

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прокомментировал эскалацию конфликта на российско-украинской границе. По его словам, оценка ситуации израильской разведкой разнится с оценкой США.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на newsru.co.il .

На уточняющий вопрос о том, считают ли в Израиле менее вероятным вторжение России в Украину, Лапид ответил утвердительно.

Вместе с тем, он заявил, что у Израиля имеется план эвакуации израильтян и новых репатриантов сухопутными путями через соседние страны.

Лапид считает, что Израиль находится в более сложной ситуации, чем Вашингтон по двум причинам: