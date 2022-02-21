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Угроза вторжения РФ в Украину. У разведок Израиля и США разнятся оценки

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прокомментировал эскалацию конфликта на российско-украинской границе. По его словам, оценка ситуации израильской разведкой разнится с оценкой США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

На уточняющий вопрос о том, считают ли в Израиле менее вероятным вторжение России в Украину, Лапид ответил утвердительно.

Вместе с тем, он заявил, что у Израиля имеется план эвакуации израильтян и новых репатриантов сухопутными путями через соседние страны.

Лапид считает, что Израиль находится в более сложной ситуации, чем Вашингтон по двум причинам:

  • Израиль "граничит с Россией в Сирии", и координация действий с Россией до сих пор позволяла проводить операции против иранцев на территории Сирии. Глава МИД сравнил положение Израиля с положением стран Балтии, имеющим общие границы с Россией.
  • Еврейские общины есть в России и Украине. По словам Лапида, Израиль вынужден при принятии решений это учитывать.

Напомним, Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ.

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