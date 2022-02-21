Загроза вторгнення РФ в Україну. У розвідок Ізраїлю і США різняться оцінки

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід прокоментував ескалацію конфлікту на російсько-українському кордоні. За його словами, оцінка ситуації ізраїльською розвідкою різниться з оцінкою США.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на newsru.co.il .

На уточнююче питання про те, чи вважають в Ізраїлі менш ймовірним вторгнення Росії в Україну, Лапід відповів ствердно. Разом з тим, він заявив, що в Ізраїля є план евакуації ізраїльтян і нових репатріантів сухопутними шляхами через сусідні країни.

Лапід вважає, що Ізраїль перебуває у складнішій ситуації, ніж Вашингтон із двох причин: